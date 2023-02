Anderlecht va chercher la victoire et une nouvelle clean sheet à Ostende, le Top 8 se rapproche pour les Mauves

Et de trois matches sans défaite consécutifs pour Anderlecht : après une victoire à Seraing (0-1) et un nul à domicile face à l’Antwerp (0-0), le Sporting s'est imposé 0-2 à Ostende ce vendredi en ouverture de la 24e journée de Pro League. Le premier but de la rencontre a été inscrit à bout portant par Amir Murillo à la demi-heure de jeu, le second par Anders Dreyer en toute fin de partie.

Face à des adversaires friables défensivement, les hommes de Brian Riemer n'ont pas été brillants mais ont su faire le job pour réaliser un 7/9. Ils ont aussi été bien aidés par leur gardien, Bart Verbruggen, décisif à plusieurs reprises en fin de match pour repousser des frappes puissantes.

Anderlecht, 31 points, revient provisoirement à deux longueurs du Top 8 et du Cercle Bruges, qui accueillera le Standard samedi.

Après un début de rencontre dominé par Ostende, Anderlecht, qui n'était jusqu'alors dangereux que grâce à la vivacité de Francis Amuzu, a ouvert le score sur coup de coin suite à un cafouillage dans le petit rectangle grâce à Michael Murillo (32' 0-1).

Bien payé à la pause, le Sporting est passé tout près de doubler la mise en début de seconde période. Mais la frappe de Mario Stroeykens puis celle d'Anders Dreyer, qui a léché la barre transversale, n'ont pas fini leur course au fond du but.

Après quelques tentatives ostendaises qui ont permis à Bart Verbruggen de s'illustrer, l'Algérien Islam Slimani, 34 ans et recrue phare du RSCA lors du mercato hivernal, est monté au jeu en lieu et place de Francis Amuzu à la 71e.

Le portier néerlandais de 20 ans a ensuite à nouveau sorti le grand jeu à plusieurs reprises. Dans la foulée, la plus belle phase de jeu construite par les Anderlechtois au cours de la rencontre a permis à Anders Dreyer d'inscrire le second but des siens (89' 0-2).