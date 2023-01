Anderlecht – Union Saint-Gilloise, "La carte rouge est trop sévère, elle ne se justifie pas" selon Stéphane Breda

Anderlecht s'est incliné à domicile (1-3) face à l'Union Saint-Gilloise, mais l'un des faits de la rencontre, c'est l'exclusion au bout de 8 minutes de l'Anderlechtois, Moussa N'Diaye.

Pour notre arbitre consultant, Stéphane Breda, la décision est discutable. "Tout d'abord, la décision catastrophique de l'assistant, le hors-jeu est assez net et s'il ne prend pas cette décision la suite peut être différente. Sur cette action, le VAR intervient car il estime qu'il y avait une réelle chance de but dessus." Il poursuit, "selon moi, la carte rouge est trop sévère sur Moussa N'Diaye. Elle ne se justifie pas. Le VAR peut dire que pour lui c'est rouge mais l'arbitre peut aller à contre-sens et ne pas la donner."

Il termine, "je ne comprends pas pourquoi, l'arbitre a appelé les deux capitaines. S'il estime la décision du VAR correcte, il annule le hors-jeu, exclut le joueur et relance le jeu. Mais on a l'impression qu'il essaie de se justifier et de s'excuser. Il doit prendre ses responsabilités et ne pas appeler les capitaines."