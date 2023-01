Anderlecht – Union Saint-Gilloise et le débrief de la 19e journée de Pro League au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont feront un gros tour d’horizon de cette 19e journée de Pro League. Notamment sur le partage du score entre le Standard et Saint-Trond (1-1). Ils reviendront également sur la première victoire de Felice Mazzu avec le Sporting de Charleroi sur la pelouse d’Eupen (1-2). Et parleront de la rencontre entre Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise qui a débuté à 18h30.

Une nouveauté fera son apparition dans l’émission, le 1/4 d’heure football amateur. L’équipe analysera les résultats en N1, D2 et D3 ACFF.