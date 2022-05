Anderlecht-Union : La 3e place assurée, pas de 4e défaite face à l’Union ? (audio et commenté 18h30)

Anderlecht reçoit l’Union Saint-Gilloise lors de la 5e journée des Champions Play-offs. Une quatrième confrontation qui pourrait enfin donner une victoire à Vincent Kompany et ses joueurs après les trois défaites subies cette saison.

Anderlecht – Union Saint-Gilloise, acte 4. Après avoir perdu les trois premières confrontations, Anderlecht aura envie de bien prester pour son dernier match à domicile de la saison. Un match qui sera important pour Vincent Kompany et ses joueurs s’ils veulent encore espérer accrocher la deuxième place.

Pour cela, coach Kompany aura sans doute un avantage mental. Après les deux défaites de l’Union face au Club de Bruges, Felice Mazzu aura eu peu de temps pour remobiliser ses troupes. A l’inverse, les Mauves ont remporté leurs deux confrontations face à l’Antwerp et assuré au minimum la 3e place.

Si Anderlecht part légèrement favori, il ne faut pas enterrer l’Union Saint-Gilloise. Les Unionistes n’ont pas dit leur dernier mot et peuvent encore croire au titre si Bruges ne s’impose pas face à l’Antwerp quelques heures plus tôt. Et même en cas de victoire des Blauw en Zwart et la perte du championnat, il y a encore une belle 2e place à valider.

Il faudra cependant montrer un meilleur visage offensif pour l’Union. En panne de buts depuis trois rencontres, il sera important de mettre les occasions au fond, sous peine de subir une nouvelle défaite.

Alors Felice Mazzu réussira-t-il la passe de quatre face à Anderlecht ? Réponse sous le coup de 20h30.