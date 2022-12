Anderlecht : une explosion fait une blessée boulevard de la Révision

L’explosion a eu lieu au premier étage d’un bâtiment à trois niveaux. Selon les services de secours, la maison est inhabitable, de même que le commerce situé au rez-de-chaussée, qui a également été touché par la déflagration. Cinq personnes des logements alentours vont être relogées via les services de police et de la commune. Selon le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, "l’origine de l’explosion reste à déterminer […] mais les infrastructures de Sibelga ne sont pas en cause."