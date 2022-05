Anderlecht : un individu tire avec un pistolet d’alarme à l'Institut de la Providence

Un individu masqué et armé d’un pistolet d’alarme est entré ce lundi vers 14h au sein de l’Institut de la Providence à Anderlecht. La police de la zone Bruxelles-Midi est sur place et a déployé un périmètre de sécurité autour de l’établissement secondaire situé rue Haberman, non loin de l’hôtel communal. Les forces de l’ordre de l’ordre recherchent l’individu qui a tiré au moins à une reprise, nous confirme le chef de la zone Bruxelles Midi Jurgen De Landsheer. L’hélicoptère de la police fédérale survole le périmètre.

La porte-parole de la zone Midi Sarah Frederickx nous indique que l'individu, qui pourrait être un élève, a menacé un professeur, au moins, avant de tirer, sans faire de blessé puisqu'un pistolet d'alarme ne contient aucune balle.

"Il n’y a aucune prise d’otage", souligne par ailleurs la porte-parole. En attendant, les élèves de l’école ont évacué l'établissement et ont été rassemblés dans un bâtiment communal à proximité.

Vers 16h, le périmètre de sécurité était en passe d'être levé. L'individu n'a pas été retrouvé et serait donc en fuite.