Anderlecht : Trebel et Refaelov peuvent officiellement discuter avec d’autres clubs… mais le veulent-ils vraiment ?

Qui dit mois de janvier, dit forcément mercato un peu partout en Europe. Et si le mercato hivernal se veut traditionnellement un peu moins mouvementé que celui de l’été, il peut néanmoins parfois offrir quelques surprises. Dans les plus grands clubs européens, certes, mais aussi chez nous, en Pro League.

À Anderlecht, notamment, il pourrait y avoir un peu de mouvement. Malgré des mannes financières plutôt vides, les Mauves lorgneraient toujours cet attaquant buteur, capable de densifier un secteur jugé trop friable par beaucoup.

Dans le sens des départs, aussi, ça pourrait bouger dans les prochaines semaines. Deux piliers du noyau, Adrien Trebel et Lior Refaelov, seront en effet en fin de contrat en juin. À 6 mois de l’échéance de leur contrant les liant aux Mauves, ils peuvent donc officiellement discuter avec d’autres clubs.

Mais le veulent-ils vraiment ? Selon le Nieuwsblad, ce serait loin d’être une certitude. Refaelov aurait d’ailleurs déjà entamé les pourparlers avec la direction, sans pour autant trouver un accord, pour l’instant. À 36 ans, bientôt 37, et alors que son fils aîné joue à Anvers, il voudrait rester en Belgique et se verrait même bien endosser un rôle extra-sportif à Anderlecht dès sa fin de carrière.

Le topo est globalement le même pour Adrien Trebel. Le Français est plus jeune (31) mais lui aussi aimerait poursuivre l’aventure à Saint-Guidon, maintenant qu’il a retrouvé un vrai rôle dans l’équipe.

Un club qui compte sur eux, deux joueurs qui aimeraient rester, tout semble donc réuni pour que l’histoire d’amour perdure. Sauf qu’à Anderlecht, pour l’instant, les tirelires crient famine et que le binôme Trebel-Refaelov a l’un des plus gros salaires du noyau, le Français émargeant même à plus de 2,5 millions par an.

Reste donc désormais à voir si les deux joueurs accepteront de (drastiquement) réduire leur salaire. Dans le cas contraire, Anderlecht pourrait être contraint de les laisser filer. Faisant ainsi une croix sur du talent et surtout une tonne d’expérience…