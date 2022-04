Anderlecht terrasse Charleroi (4-0) et se repositionne au sein du top 4 au meilleur moment

Mais la domination outrageuse d’Anderlecht en première mi-temps s’évapore brutalement après le repos. Ragaillardis par la causerie d’Edward Still, les Carolos mettent le pied sur le ballon dès le retour des vestiaires. Ces meilleures dispositions dans le jeu ne se traduisent pas au marquoir. Au contraire, Anderlecht retrouve l’efficacité qui lui avait manqué à La Gantoise : Joshua Zirkzee double la mise après l’heure de jeu et anéantir les espoirs adverses (2-0, 62e).

Benito Raman et Francis Amuzu montent au jeu pour les vingt dernières minutes. C’est le second qui s’illustre pour plier la rencontre. Sur un centre millimétré de Sergio Gomez, Cisse inscrit son cinquième but de la saison (79e, 3-0). Sur phase arrêtée, Murillo inscrit à son tour son nom à la feuille de marque : il récupère un ballon mort dans le petit rectangle pour l’expédier au fond des filets (85e, 4-0).

Anderlecht récupère donc un siège dans le top 4 et se rendra à Courtrai, chez son ancien entraîneur Karim Belhocine, pour valider son accession aux Playoffs Champions. Seul point noir, la blessure de Yari Verschaeren, sorti en première mi-temps à la suite d'une gêne dans le haut de la cuisse.