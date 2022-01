Anderlecht – Standard : Pour Nordin Jbari dans Complètement Foot, "le Standard manque de fond de jeu, le partage est inespéré"

Anderlecht – Standard, c’est souvent l’un des matches attendus pendant la saison. Et ce dimanche, lors de la 22e journée de Pro League, les deux équipes se sont quittées sur un partage.

Un partage qui est "inespéré" pour Nordin Jbari.

C’est inespéré, car le Standard n’a pas été bon.

"Anderlecht a dominé. Et comme on le sait, quand on domine et que ça reste 1-0, on n’est pas à l’abri d’une erreur. Ici c’est Gomez qui la commet. C’est inespéré, car le Standard n’a pas été bon. C’est même inquiétant pour eux. Il n’y avait pas de hargne, aucune révolte. Et ne parlons même pas de la production du jeu qui est catastrophique. On n’arrive pas à faire trois passes de suite. Pourtant, il y a de bons joueurs dans cette équipe, mais ils sont inexistants."

Pascal Scimè évoque, lui, un "résultat inattendu".

"Est-ce que le Standard savait faire mieux ? Nordin parle du niveau du Standard qui est faible, mais moi je chargerais plus les joueurs d’Anderlecht qui n’ont pas tué le match face à un adversaire qui ne réussissait pas grand-chose. Il fallait accélérer et finir la rencontre. Aujourd’hui, s’il y a un perdant moral, c’est Anderlecht. Et mentalement, Anderlecht n’a pas encore franchi ce palier qui lui ferait redevenir un grand club."