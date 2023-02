Anderlecht – Standard : "Noah Ohio méritait un carton rouge pour sa faute" selon Stéphane Breda

Pour notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, pas de doute possible sur la phase, Noah Ohio, le joueur du Standard, méritait de prendre un carton rouge. "Il fallait la rouge. L’engagement est très viril, la balle était partie et il n’avait aucune chance de jouer le ballon. C’est une faute grossière et un peu revancharde.", commence-t-il. Il poursuit, "cette faute est mal placée, elle ne rentre pas dans l’esprit du jeu et du match qui était engagé. Cette faute pose problème, on ne doit pas voir cela dans un match de foot."

Il finit, "il a de la chance que ça se termine bien pour le joueur d’Anderlecht, mais pour moi, Noah Ohio méritait un carton rouge pour sa faute et non un jaune."

En dehors de cette phase qui pose question, Jonathan Lardot, l’arbitre de la rencontre a fait un bon match selon Stéphane Breda. "Sur l’ensemble de la gestion, je trouve qu’il a bien tenu les joueurs et il n’y a que cette faute de Noah Ohio qui pose problème car elle est grossière et méchante. Il restait du temps de jeu et c’est clair que ça aurait pu changer les choses." Il termine, "je dirais qu’il a fait une très bonne prestation et c’est le malheur de l’arbitrage. On peut faire 94 très bonnes minutes et faire une faute sur une phase. Je considère qu’il a mis l’arbitrage au niveau des duels et du match."