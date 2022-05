Anderlecht-Standard en finale de la Coupe de Belgique : une affaire de spécialistes

Troisièmes de Super League, les Rouchettes avaient posé des problèmes aux futures championnes lors des playoffs, dans des matches engagés, comme toujours entre les deux équipes. "C’est le match le plus important de la saison pour nous", avoue l'expérimentée capitaine liégeoise Maud Coutereels (90 caps chez les Red Flames, sept fois championne de Belgique, trois coupes de Belgique déjà remportées... et tout le reste !), même si la saison liégeoise est déjà une réussite. "Nos objectifs cette saison-ci étaient les playoffs 1 et la finale de la Coupe. On nous a enterrées un peu vite dès le début du championnat à cause de nombreux départs" continue la capitaine. "Mais on s’est qualifiées pour les playoffs 1, malgré de nombreuses blessées. Les remplaçantes et les jeunes s’en sont bien sorties. Là on est en finale et comme on dit souvent, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne."