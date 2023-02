Anderlecht – Standard : Amadou Diawara a-t-il échappé à une carte rouge pour un coup de coude ?

Depuis dimanche soir, les supporters d’Anderlecht et du Standard refont le match en décortiquant toutes les phases pour les tordre dans le sens qui conforte leurs certitudes. Outre les décisions prises par Jonathan Lardot concernant le but contre son camp de Killian Sardella ou le tacle appuyé de Noah Ohio, certains supporters du Standard ont relevé un litige passé relativement inaperçu. Lors de l’échauffourée consécutive au tacle de l’attaquant néerlandais, certains ont repéré un coup de coude asséné par Amadou Diawara envers Steven Alzate et Lucas Noubi. Très furtif, le geste du milieu guinéen est indubitable. De là à considérer que le geste est équivalent à celui de Tajon Buchanan sur Gift Orban ?