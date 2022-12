Anderlecht sous le soleil crétois, le Standard en Espagne : tout savoir sur les stages des clubs de Pro League

De son côté, le Standard a préféré le doux climat de Marbella, en Espagne, où les joueurs et le staff siègent depuis mardi dernier. Dimanche, les Rouches, orphelins de Gilles Dewaele touché aux ligaments croisés et out jusqu'à la fin de saison, ont disputé leur premier match amical. Et comme le rival mauve, c'est à une équipe grecque, l'Olympiakos, champion en titre, que les Liégeois se sont frottés.

Les deux formations se sont quittées dos à dos (3-3) au terme d'une rencontre plaisante, spectaculaire et riche en buts (3-3). Côté enseignements, on pointera les deux buts du jeune Noah Ohio, 19 ans. Notons également que Ronny Deila a largement fait tourner son équipe, procédant à... 11 changements à la pause. Et qu'il est repassé à une défense à 4, pour 'amener plus d'équilibre.'

Les Rouches resteront à Marbella jusqu'au 9 décembre et affronteront Girona pour leur 2e amical dans trois jours. Dès leur retour, ils se coltineront un duel face à Valenciennes, à huis-clos, au sein des installations de l'Académie.

Calendrier après la trêve :

Coupe de Belgique : 20 décembre à l'Antwerp

Pro League : 23 décembre à Gand

Pro League : 6 janvier contre Saint-Trond