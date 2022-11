Anderlecht souffre mais s’impose à Silkeborg et permet à la Belgique d’avoir 4 clubs qui passeront l’hiver européen

Jamais 4 équipes n’ont passé l’hiver en coupe d’Europe. C’est pourtant chose faite ce jeudi soir avec la victoire d’Anderlecht face à Silkeborg 0-2. Si tout avait bien commencé pour les Mauves avec le but de Refaelov et l’exclusion de Klynge, Anderlecht aura souffert, notamment en 2e mi-temps. Heureusement pour Anderlecht, l’homme fort de ce jeudi soir se nomme Van Crombrugge qui aura permis à son club de ne pas couler. Et surtout de passer l’hiver européen.

Anderlecht décide de prendre le jeu à son compte. Mais attention à Silkeborg et ses contres. Car les Danois peuvent se contenter du point du partage pour se qualifier.

Et c’est Anderlecht qui va frapper le premier. Sur un contre à la 20e minute, Anderlecht remonte le ballon via Amuzu vers Verschaeren qui centre vers Refaelov. L’Israélien reprend du gauche et marque un magnifique but, son 2e but dans la compétition.

Silkeborg réagit timidement, mais le tir de Jorgensen est capté par Van Crombrugge.

Et puis, à la 26e, Klynge en dernier homme retient Verschaeren qui s’en allait vers le but. La sanction est immédiate : carte rouge. Silkeborg, mené, se retrouve à 10 contre 11. Tout va bien pour Anderlecht qui pousse et passe tout près de doubler le score via Refaelov (38 et 39e). C’est 0-1 à la mi-temps et Anderlecht est dans une situation favorable pour le moment.

Il reste 45 minutes pour rêver. Et c’est Silva qui se procure la première occasion de la 2e mi-temps à la 48e.

Silkeborg rentre bien dans cette période et heureusement pour Anderlecht, ce premier gros temps fort des Danois ne débouche sur rien (Kusk tir à côté 53e). Côté Mauve, Fabio Silva encore lui, réalise un joli numéro technique et qui voit son tir passer au-dessus. La 2e mi-temps est bien lancée.

Silkeborg n’est pas encore KO et Anderlecht résiste toujours, mais ça devient de plus en plus chaud pour les visiteurs. Mais Van Crombrugge (67e) sauve les siens par deux fois.

Il reste un peu moins de 10 minutes de jeu et Anderlecht mène toujours. Mais Anderlecht souffre et les Mauves ne parviennent pas à poser le jeu. Heureusement, un grand Van Crombrugge sauve à nouveau son équipe avec un grand arrêt (88e Thordarson).

Silkeborg ne reviendra pas. Anderlecht s’impose 0-2 grâce à un but de Raman dans les arrêts de jeu et passera l’hiver européen. C’est donc quatre clubs belges qui retrouveront l’Europe en janvier, un record.

Au classement final du groupe B, West Ham, qui a dominé le Steaua Bucarest 0-3, s'impose avec le maximum de 18 points et se qualifie pour les huitièmes de finale. Anderlecht en compte 8, Silkeborg 6 et Bucarest 2.

Anderlecht connaîtra son adversaire, une 3e classé en phase de groupes de l'Europa League, à l'issue du tirage au sort lundi après-midi (14h00).

Le Club de Bruges, en Ligue des Champions, et l'Union, en Europa League, étaient déjà assurés de poursuivre leur campagne européenne.