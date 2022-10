Anderlecht souffre mais renoue avec la victoire face à Eupen

Pour cette 15e journée de Pro League, Anderlecht devait absolument arrêter l’hémorragie de mauvais résultats. Les Mauves ont bien entamé la rencontre en menant 2-0. Mais Anderlecht s’est à nouveau fait peur lorsqu’Eupen est revenu tout d’abord à 2-1 puis à 3-2. Si on est passé proche du 3-3, Anouar Ait el Adj permet aux locaux de repartir avec la victoire 4-2 et trois points qui feront du bien.

Robin Veldam avait choisi de reconduire son 4-3-3 de jeudi en Conference League avec quelques différences. Zeno Debast, de retour dans le 11 prend place dans le centre. A charge de Jan Vertonghen d’occuper le back gauche

La première accélération vient d’Amuzu dès la 4e minute de jeu, mais le tir est dévié en corner par Moser. Une action qui en demande une autre. À la 14e, Amuzu, encore lui, trouve cette fois le chemin des filets et fait 1-0. Sur une passe longue de Hoedt, Amuzu fixe, dribble et trouve le chemin du but. L’ailier inscrit son 3e but de la saison.

Ce but fait du bien à Anderlecht qui pousse et qui va inscrire un 2e but dès la 19e minute de jeu. Sur coup franc, Refaelov trouve magistralement le coin gauche et fait mouche. C’est 2-0 et on n’a rien vu de la part d’Eupen.

Heureusement pour les visiteurs, Amuzu loupe l’occasion à la 21e de déjà tuer tout suspens. Tout comme Silva qui loupe son face-à-face à la 25e. Il n’y en a que pour Anderlecht en ce début de match.

Et comme bien souvent, quand tout va à Anderlecht, il faut que les Mauves cafouillent. Eupen qui n’a pas effectué le moindre tir va égaliser à la 45e via un auto but de Hoedt. C’est 2-1 à la mi-temps et tout peut encore arriver. C’est le 8e but sur les 9 derniers encaissés des Mauves qui passe par un centre.

Il reste 45 minutes à Anderlecht pour assurer l’essentiel, les trois points. C’est Silva qui tir le premier mais à côté. Eupen pousse un peu et Eupen fait trembler les Mauves à plusieurs reprises (Charles-Cook, mais surtout Peeters qui oblige Van Crombrugge à se détendre). Anderlecht a peur, mais Anderlecht va souffler un peu à la 66e lorsque Refaelov inscrit un doublé.

Mais une nouvelle fois, Anderlecht fait n’importe quoi. Sur un coup franc, Peeters fait mouche. En cause notamment, un Hoedt mal placé. Il reste 20 minutes et tout peut encore arriver.

Eupen va d’ailleurs passer tout prêt de l’égalisation à la 78e. Sur une perte de balle dans le rectangle de Debast, Peeters se retrouve seul face à Van Crombrugge. Mais le gardien anderlechtois gagne son duel et sauve les meubles de son équipe.

Veldman en profite pour faire quelques changements et Ait el Adj, monté au jeu quelques minutes plus tôt offre la victoire à Anderlecht avec un superbe goal. Après son but samedi avec le RSCA Futures, il marque à nouveau. Anderlecht souffle et prend trois points importants pour retrouver un peu de confiance. A noter aussi les premières minutes de jeu du jeune Théo Leoni. Avec cette victoire, Anderlecht remonte à la 10e place du général Eupen est 15e.