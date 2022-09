Anderlecht : sept associations dénoncent "la victoire de la violence sur le dialogue" à Cureghem

Le rétropédalage du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, sur le déploiement du plan régional de circulation Good Move à Cureghem, après une opposition manifeste de certains habitants et un conseil communal particulièrement tendu le 15 septembre, n’est rien d’autre que "la victoire de la violence et du vandalisme sur le dialogue", ont dénoncé vendredi sept associations.

"L’objectif du Collège anderlechtois est à présent d’apaiser les esprits ? C’est une nécessité ? Et de restaurer le dialogue", analysent l’Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU), le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens (Gracq) et le Fietsersbond, le mouvement urbain pour une Bruxelles durable (BRAL), le groupement citoyen autour de la marche Walk, le collectif pour la sécurité routière Heroes for Zero et le mouvement citoyen autour de la qualité de l’air Filter Café Filtré.

"Une tâche qui risque toutefois d’être compliquée, si on laisse dominer le débat par la frange la plus violente des protestataires, qui s’oppose au principe même de limitation de la voiture au sein du quartier", accusent-ils dans un communiqué.

Les associations rappellent leur soutien "aux principes qui sous-tendent le plan" Good Move : garantir "une mobilité pour tout le monde, adaptée aux enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux et économiques, une meilleure qualité de l’air et des quartiers avec de l’espace pour jouer, se rencontrer".

Au lieu de "céder à la violence et à l’intimidation", les autorités communales doivent au contraire renforcer l’implication citoyenne pour assurer la réussite du plan. "La décision du Collège anderlechtois ne doit pas être une simple marche arrière, mais doit traduire une volonté de mieux faire", soulignent les mouvements et collectifs citoyens.

"Il faut sortir le débat de la polarisation 'pro' versus 'anti-bagnole' dans laquelle il s’est englué et se recentrer sur l’objectif : s’interroger sur le devenir de notre espace public" afin de se montrer "ambitieux" en termes de qualité de vie, concluent les sept associations.