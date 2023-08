Anderlecht se fait peur mais s’impose face à Westerlo et enchaîne une 3e victoire de suite

C’est avec un onze bien remanié (Rits et Flips sont titulaires, tout comme Raman) qu’Anderlecht reçoit Westerlo dans le cadre de la 4e journée de Pro League. Du côté de Westerlo, Stassin est titulaire pour affronter son ancien club. Si les Mauves se sont fait peur jusqu’au bout, Anderlecht s’impose 2-1, grâce à des buts de Dolberg et de Vertonghen (et Jordanov pour Westerlo). Avec cette victoire, la 3e de suite sur les quatre premiers matches de la saison, Anderlecht réalise un bon début de championnat.

Le match ne peut commencer mieux pour Anderlecht. Flips trouve Leoni qui centre à Dolberg qui du bout du pied fait 1-0. Westerlo est pris à froid après 29 secondes de jeu.

Anderlecht pousse et passe tout près du 2-0 avec N’Diaye qui voit sa tête passer à côté. Westerlo répond enfin à la 9e minute quand Fixelles voit son tir dévié par N’Diaye.

Westerlo rentre un peu dans cette rencontre et les occasions sont là pour les deux équipes. Dolberg loupe le cadre à la 18e et Stassin est gêné par Sardella à la 24e. Un Sardella qui est aussi précieux devant et qui claque une belle frappe bien déviée par le portier de Westerlo quelques minutes plus tard.

Anderlecht est bien ce dimanche après-midi. Dolberg passe d’ailleurs tout près du doublé, mais il est trop court sur le centre de Flips à la 32e. C’est 1-0 à la mi-temps.

En seconde période, Anderlecht domine, notamment via Raman à la 55e qui est plutôt bon aujourd’hui. Anderlecht a les occasions, mais il ne faudra pas regretter de ne pas les mettre. Jan Vertonghen l’a bien compris. Le capitaine mauve vient faire 2-0 d’un magnifique but. D’une petite roulette, Jan croise du gauche et fait trembler les filets.

Et alors que l’on pense qu’Anderlecht se dirige vers une victoire facile, un but de Jordanov relance le suspens. Il reste moins de 10 minutes à jouer et tout est encore possible.

Car le même Jordanov passe tout près de l’égalisation quelques minutes plus tard, mais sa tête passe à côté. Westerlo se procure encore quelques possibilités, mais le score ne va plus changer. Anderlecht aura eu chaud jusqu’au bout et s’impose 2-1. Les Mauves enchaînent une troisième victoire de suite et se replacent au général.