Anderlecht s’offre l’Ajax en amical, Dolberg buteur contre ses anciennes couleurs

Match de gala au Lotto Park ! Le Sporting d’Anderlecht accueillait l’Ajax, samedi, à l’occasion du fan day organisé par le club.

Pour cette rencontre, Brian Riemer a aligné d’entrée ce qui pourrait ressembler à un onze de base pour le début de la nouvelle saison : le nouveau venu Dupé au but, une défense à quatre avec Patris, Debast, Vertonghen et N’Diaye, un milieu avec Diawara, Ashimeru et Arnstad et un trio offensif composé de Dreyer, Amuzu et l’ancien ajacide Dolberg en pointe.

C’est d’ailleurs l’attaquant danois qui a ouvert le score dès la 12e minute, histoire de mettre le public anderlechtois dans sa poche.

Les Mauve et Blanc ont encore fait plaisir à leurs supporters en inscrivant deux buts en fin de partie. Le premier, un contre son camp signé Aertssen, et le deuxième, un but de Raman sur une passe décisive du jeune Leoni (3-0).

Les Bruxellois terminent donc leur préparation en beauté, à 6 jours, déjà, de leur premier match de championnat, un déplacement périlleux à l’Union Saint-Gilloise.