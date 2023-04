Anderlecht s’incline largement à Genk et compromet ses chances de top 8

Genk s'est imposé cinq buts à deux face aux Mauves et consolide sa première place. Quant aux Bruxellois, ils pointent désormais à la dixième place, à un match de la fin de la phase classique.

En début de partie, les gardiens se font remarquer. Tant Maarten Vandevoordt que Bart Verbruggen sauvent les siens à plus d'une reprise. Le portier mauve est finalement obligé de s’incliner après la demi-heure de jeu suite à une frappe enroulée à l’entrée de la surface d’Ally Samatta.

Juste avant le repos, Islam Slimani profite d’un ballon qui traîne dans la surface pour égaliser d’une magnifique reprise en un temps qui finit dans la lucarne de Vandevoordt. Visiblement déconcentré par le but égalisateur, le Sporting se fait avoir quelques secondes avant la pause. Aziz Ouattara profite d’un tir de Joseph Paintsil repoussé par Verbruggen pour donner l’avance aux Limbourgeois en poussant le cuir au fond d’un but vide.

Mieux rentrés dans cette seconde période, les leaders du championnat se mettent rapidement à l'abri via Paintsil qui trompe Verbruggen après un magnifique ballon de Patrik Hrošovský.

Trois minutes plus tard, Bilal El Khannouss profite d'une défense mauve endormie pour faire le break et inscrire son premier but pro.

Anderlecht tente alors timidement de revenir dans la partie et est finalement récompensé via un tir du droit croisé impeccable d'Anders Dreyer. Un but qui redonne de l'espoir aux Mauves mais qui ne servira finalement pas à grand-chose. Pire, Paintsil scelle le score de la partie en fin de match.

Avec cette défaite, Anderlecht est dixième, à un point du top 8 mais n'a plus son sort entre les mains. Les Mauves doivent l'emporter face à Malines et espérer des faux pas de Charleroi contre Genk et du Cercle face à Zulte Waregem.