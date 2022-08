Anderlecht s’impose tranquillement contre Seraing après avoir fait la différence en première mi-temps

Anderlecht a facilement dominé Seraing (3-1) dans le cadre de la troisième journée de Pro League grâce à un doublé d’Amuzu et un but de Silva. Le marquoir affichait déjà 3-0 à la demi-heure de jeu et il a fallu attendre à la 56e pour voir Seraing réduire l’écart par Sissoko. Un sursaut trop tardif pour les Métallos qui s’inclinent pour la troisième fois en trois matchs.

Après seulement 4 minutes, Silva trouve Sadiki sur le côté droit qui centre à ras de sol vers le petit rectangle. Amuzu est à la réception et conclut dans le but à moitié vide.

Ce dimanche, c’est visiblement la journée de Francis Amuzu. Le numéro 7 s’offre un doublé dès le quart d’heure d’une frappe enroulée à ras de sol dans le rectangle pour faire 2-0.

La différence de niveau entre les deux équipes est flagrante. C’est déjà 3-0 à la demi-heure grâce à Fabio Silva. Refaelov se joue de Conceiçao sur le côté gauche et trouve le Portugais dans le rectangle. Il contrôle et enchaîne à la retourne, du droit, pour tromper Dietsch.

Au retour des vestiaires, Seraing se montre un peu plus dangereux. Hoedt dévie une passe sérésienne dans les pieds de Sissoko. LE Français se repositionne sur son pied gauche et enroule au deuxième poteau, à ras de sol, pour tromper Van Crombrugge (56e).

Mais les Métallos ne parviennent pas à mettre suffisamment de pression sur un Anderlecht qui se contente de gérer son avantage en se créant tout de même quelques possibilités.

Les Mauves s’imposent 3-1 face à Seraing et avec 6 points sur 9 occupe la 3 place de Pro League. Seraing a perdu ses trois premières rencontres et occupe donc la dernière place du championnat avec 0 point.