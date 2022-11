Anderlecht s’impose face au Lierse lors d’une séance de tirs au but interminable et passe en 1/8e

C’est avec un onze bien remanié qu’Anderlecht se déplace au Lierse. Verbruggen est titulaire dans les buts mauves, Trebel fait son retour dans le onze et Debast porte le brassard de capitaine. Et le match aura tourné dans tous les sens. Anderlecht a mené deux fois, mais Anderlecht a vu le Lierse revenir deux fois au score. Si les deux équipes n’ont pu se départager ni dans le temps réglementaire, ni dans les prolongations, c’est finalement Anderlecht qui va s’en sortir lors de la séance de tirs au but grâce à son gardien Verbruggen. Le portier va marquer le penalty de la victoire. Anderlecht aura eu chaud, mais se qualifie pour les 1/8e de final de la Coupe.

Anderlecht prend immédiatement l’initiative en jouant haut. Amuzu se montre directement dangereux, mais sans succès. À la 8e, Ait El Hadj rate l’occasion de faire 0-1. Le Lierse a du mal à jouer face à la pression des Mauves dont Trebel est l’un des premiers à presser.

Si le Lierse tient bon, à la 23e, Amuzu déborde, se fait faucher par Raemaekers dans le rectangle et obtient un penalty. Un penalty qui va faire parler car la faute n’est pas évidente, mais qui est transformé par Fabio Silva. C’est 0-1 sous les huées du public.

Ce but va réveiller les joueurs locaux qui vont rapidement égaliser à la 27e. Complètement oublier par Murillo, Tabekou remet les deux équipes à égalité.

Le Lierse domine la suite de la première période, notamment en obligeant Verbruggen à se détendre la 42e. Mais surtout, le Lierse passe tout près du 2-1, mais Rocha est trop court. Et alors qu’on se dirige vers la mi-temps Stroeykens redonne un but d’avance à Anderlecht. Ce but donne un peu d’air aux Mauves qui étaient endormis.

La seconde période recommence calmement. Anderlecht est dans la gestion du score. Mais le Lierse se réveille une seconde fois sans toutefois réussir à marquer. Tabekou se loupe par deux fois à la 54e (un face-à-face et un tir bien arrêté par Verbruggen). Côté Mauves, c’est Ait El Hadj qui se montre dangereux, mais ses deux tirs passent à côté de la cage de De Smet.

À la 65e, Raman, qui vient de rentrer au jeu tente sa chance, en vain. C’est toujours 1-2, mais Anderlecht n’est pas à l’abri. D’autant plus que le Lierse se procure quelques occasions qui ne font pas évoluer le score.

Pourtant, le Lierse va y croire et finalement revenir au score via un but de Vekemans. Il reste dix minutes dans le temps réglementaire et le match peut basculer dans un sens comme dans l’autre. C’est pourtant 2-2 et les deux équipes vont devoir jouer les prolongations. La plus belle occasion est à mettre à l’actif du Lierse mais De Schrijver ne fait qu’effleurer le ballon de la tête. Les prolongations ne donnent rien et il va falloir passer par la séance de tirs au but.

Si les 16 premiers tirs terminent au fond des filets, il faut attendre le 9e du Lierse pour voir De Schrijver échouer. Mais Lucas Lissens loupe la balle de match. Arnaud Libert échoue pour la 10e tentative du Lierse et Verbruggen prend ses responsabilités et offre la qualification à Anderlecht pour les 1/8e. ​​