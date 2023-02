Anderlecht s’impose face à Saint-Trond et revient à un point des PO2

Anderlecht a fait tomber deux records cette saison lors de sa victoire face à Saint-Trond 3-0 pour la 25e journée de Pro League. Les Mauves ont gagné une 2e fois de suite en championnat, une première depuis la 3e et 4e journée. Et Anderlecht gagne enfin à domicile, une victoire attendue depuis le 30 octobre. Avec cette victoire, Anderlecht revient à un point du top 8 et se relance.

Dans le début de rencontre, Anderlecht met le pied sur le ballon et Saint-Trond attend dans son camp. La possession de balle des Mauves frôle les 75%.

Il faut attendre la 24e minute de jeu pour enfin voir une réelle occasion. C’est Saint-Trond qui se la procure via Okazaki qui centre vers Haza. Le Japonais cadre sa reprise captée par Verbruggen.

Anderlecht répond à cette occasion par deux fois. Verschaeren alerte Schmidt avant que Raman n’oblige le portier trudonnaire à son 2e arrêt de la rencontre. Le match est pauvre en occasions et c’est 0-0 à la mi-temps.

En deuxième période, Saint-Trond tente sa chance par deux fois, sans toutefois réussir à trouver les filets. Sardella est Vertonghen en profitent eux aussi pour tenter leur chance, en vain.

À la 62e minute, le score évolue enfin. Raman fait 1-0 pour Anderlecht. Ce but fait du bien aux locaux qui vont enfoncer le clou via Slimani (qui vient de remplacer Raman). Le nouvel attaquant mauve fait 2-0 sur un centre d’Amuzu. Le 3e but arrive moins d’une minute plus tard via Dreyer avec un peu de chance. Le match est plié. Anderlecht s’impose 3-1 (Bruno marque à la 89e) et remporte enfin une victoire à l’extérieur.