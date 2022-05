Anderlecht s’impose face à l’Antwerp (2-1) et se rapproche à quatre points de l’Union

Anderlecht revient sur sa pelouse avec les mêmes intentions. Sur coup-franc, la tentative de Wesley Hoedt est légèrement déviée et lèche le poteau anversois (48’). Puis, plus grand-chose à se mettre sous la dent… L’Antwerp, résigné, ne se procure aucune occasion. Il faudra attendre la 73e minute de jeu, le centre tendu d’Amir Murillo est à deux doigts d’être prolongé au fond par Yari Verschaeren, monté au jeu. Enfin, l'Antwerp se réveille dans la foulée. Michael Frey, monté lui aussi quelques minutes plus tôt, adresse un centre dangereux bien repoussé par Hendrik Van Crombrugge qui sort là, sa première intervention de la rencontre.

Nouvelle frayeur pour le Sporting à un quart d’heure du terme, sur un centre, la tête de Frey est détournée par Van Crombrugge et Koji Miyoshi rôde dans les parages. La tête du Japonais file au fond mais l’arbitre fait appel au VAR et annule le but pour une position de hors-jeu d’Ally Samatta au départ de l’action.

A dix minutes du terme, Abdoulaye Seck finit par réduire l’écart. Le solide défenseur anversois profite d'une sortie hésitante de Van Crombrugge et s’élève plus haut que tout le monde sur coup de coin pour faire 2-1, score final. Anderlecht gère le score jusqu’au coup de sifflet final et peut savourer sa deuxième victoire en Champions’ play-offs. Les Mauves font le plein de confiance avant de recevoir l’Union dimanche sur le coup de 18h30.