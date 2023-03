Anderlecht s’impose à OHL et intègre le Top 8 pour la première fois depuis septembre

OHL n’abdique pas et met la pression en début de deuxième période. Bart Verbruggen doit s’interposer deux fois devant Mousa Al-Tamari (51e et 52e). Jan Vertonghen prive aussi Mariano Gonzalez d’un ballon de but (51e). Dans la foulée, Cojocaru se jette dans les pieds de Dreyer (53e). La tension est toujours palpable. Vertonghen s’écroule après un contact avec Al Tamari, Amadou Diawara "vole" virilement à son secours. Un carton jaune partout.



Le match se poursuit. Le suspense aussi. Amir Murillo, à l’affût sur un tir de Francis Amuzu repoussé par le poteau, pense y mettre fin. Mais il est signalé hors-jeu (78e). Federico Ricca échappe à la rouge (82e). Benito Raman trouve le poteau via le pied de Cojocaru (83e). Al Tamari, trop gourmand, galvaude (88e). On passe d’un but à l’autre. Le K.O. tombe des pieds de Kristian Arnstad (90e).



Au classement, Anderlecht est 8e avec 42 points. Même si Charleroi, 9e avec 41 unités, compte un match de moins. La fameuse rencontre contre Malines, qui doit être rejouée.