Anderlecht : Robin Veldman, le coach intérimaire des Mauves en 5 questions

Il a étudié le métier avec les plus grands entraîneurs

FAUX

Robin Veldman est ce qu'on appelle un "self made man". Un formateur qui s'est… formé, lui-même. Un "homme de terrain", comme son nom l'indique. Le Néerlandais s'est construit au fil du temps par essais/erreurs et place avant tout les joueurs au cœur de son projet. Il aime les impliquer, discuter avec eux, récolter leurs besoins pour les faire fructifier au mieux. A l'Ajax, il a notamment eu sous ses ordres Hakim Ziyech (désormais joueur de Chelsea) ou encore l'ancien Anderlechtois, Michel Vlap.

Mais s'il faut citer un entraîneur qui semble avoir joué un rôle dans la carrière de Veldman, on peut pousser un peu et se tourner vers… Vincent Kompany ! L'ancien joueur et coach anderlechtois a clairement convaincu le Néerlandais lors des discussions visant à l'attirer à Neerpede. Enthousiasme et vision : le projet anderlechtois a parfaitement "matché" avec Veldman, qui n'a pas hésité très longtemps à prendre le train mauve.

Sa philosophie de jeu cadre avec celle de Felice Mazzu

VRAI

En toute logique, le projet tactique des équipes de jeunes vers l'équipe première semble suivre une certaine continuité. Robin Veldman a perdu ses deux derniers matches avec "ses" U23, mais il est fidèle cette saison à la défense à 3. Il a tenté de déployer un style de jeu offensif et attractif. Réussira-t-il à appliquer ses principes avec l'équipe première ? Le "matériel" joueurs à sa disposition est en tout cas identique à celui mis à la disposition de Felice Mazzu.