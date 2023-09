Anderlecht retrouve le chemin de la victoire en s’imposant à Eupen

Anderlecht réalise une excellente opération au championnat en battant Eupen (1-3) ce samedi, en 9e journée de Pro League.

L’entame de match est idéale pour les Mauves, qui prennent l’avance dès la première minute. Leoni récupère le ballon au milieu du terrain et lance parfaitement Dreyer sur la droite. Le Danois s’avance et trompe Slonina d’une frappe croisée dans le petit filet gauche (0-1). Rits est tout proche d’inscrire le deuxième but anderlechtois dans la foulée mais le gardien eupenois sauve son équipe d’une belle parade.

La suite de la première mi-temps est globalement équilibrée, avec des occasions de part et d’autre. À la 38e minute, sur un centre venu de l’extérieur du rectangle anderlechtois, Finnbogason remet de la tête à Nuhu, qui égalise pour Eupen via une jolie reprise acrobatique (1-1). Les Pandas poursuivent sur leur lancée et créent le danger à plusieurs reprises avant la pause.

Le début de seconde période est à l’image de la première mi-temps, avec des occasions des deux côtés. Et comme en début de match, c’est Anderlecht qui repasse devant. À la 67e minute, Hazard réalise un contrôle dans le rectangle eupenois. Il centre à ras de terre et Paeshuyse, mis sous pression par Vazquez, inscrit un but contre son camp sur un tacle malheureux (1-2).

La fin de match est intense, avec de nombreuses actions dangereuses. Mais Anderlecht se met définitivement à l’abri en fin de match via Vazquez, à l’issue d’une belle action individuelle (1-3).

Grâce à cette victoire, Anderlecht grimpe provisoirement à la deuxième place du classement de la Pro League avec 18 points, avant la suite de cette 9e journée de championnat. Eupen est onzième, avec 10 points.