Anderlecht respire enfin : les Mauves viennent difficilement à bout de Seraing

Ce ne fut pas du grand Anderlecht, loin s’en faut, mais les Mauves s’en contenteront probablement amplement. En déplacement à Seraing, et alors que le spectre d’une improbable relégation commence à hanter tout Saint-Guidon, les Bruxellois ont empoché trois points cruciaux en fin de match grâce à un but de Mario Stroeykens (0-1).

Un goal qui fait le bonheur des Mauves mais qui ne doit pas occulter les manquements à la construction et au niveau de l’intensité. Parce que pendant 75 minutes, Anderlecht a beaucoup tenté mais s’est sans cesse heurté à… ses propres limites actuelles. Comprenez une incapacité chronique à vraiment se montrer dangereux et à faire la différence.

Il aura fallu une belle percée du nouveau venu Anders Dreyer pour mettre Stroeykens sur orbite et (enfin) donner de l’air à une équipe qui en avait cruellement besoin. Du côté de Seraing, on regrettera sans doute cette occasion trois étoiles loupée quelques minutes plus tôt, Anderlecht passant tout proche d’un auto-but sur une erreur de Jan Vertonghen.

Comme face à Charleroi il y a quelques semaines, les Mauves assurent donc l’essentiel… sans forcément rassurer. Les trois points qui leur permettent de se replacer dans le ventre mou, à la 11e place… à 4 points des PO2. Paradoxale, cette Pro League…

De son côté, Seraing est bon dernier et va devoir cravacher pour sortir de la zone rouge.