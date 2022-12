Anderlecht remporte le duel des Sporting face à Charleroi, première défaite pour Mazzu

Anderlecht a pris le meilleur sur Charleroi ce lundi soir, à l’occasion de la 18e journée de Pro League. Les Mauves l’ont emporté sur le fil (0-1, 85') grâce au malheureux Adem Zorgane, auteur d’un but contre son camp. Il s’agit de la première victoire bruxelloise sous les ordres du nouveau coach Brian Riemer.

Ce duel des Sporting avait sans doute une saveur particulière pour Felice Mazzu, de retour à Charleroi 3 ans et demi plus tard après avoir été viré… d’Anderlecht en octobre dernier.

En première période, les deux équipes ont tardé à démarrer le moteur, surtout Anderlecht qui ne s’est pas procuré la moindre occasion. Les Carolos ont, eux, buté à deux reprises sur le jeune Verbruggen, qui a profité de l’absence de Van Crombrugge, malade, pour se mettre en évidence. On retiendra notamment cette magnifique parade réalisée sur sa ligne pour détourner une tête d’Heymans (36').

Finalement, le fait marquant de cette 1e mi-temps aura été la sortie sur blessure du Diable Rouge Debast, visiblement touché à la cheville et remplacé par Ndiaye (21').

La 2e période fut plus ouverte, avec des Mauves revenus sur la pelouse avec d’autres intentions. Moins crispés, les hommes de Riemer se sont créés deux très belles occasions coup sur coup. Stroeykens a d’abord placé sa volée à quelques centimètres du but carolo (53') et, 4 minutes plus tard, c’était au tour d’Amuzu de manquer son face à face avec Koffi (57').

Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul, un surprenant entrant, Ait El Hadj, a fait la différence. Sur un centre de Raman, le milieu offensif de 20 ans a laissé filer le ballon d’une astucieuse feinte pour Amuzu, qui a frappé sur Koffi. Présent au rebond, le malheureux Zorgane a propulsé le cuir au fond de ses filets (0-1, 85').