Anderlecht "regrette les incidents" du clasico, dans un communiqué publié en toute fin de soirée

Après la rencontre, les joueurs, le staff et la Direction du Sporting d’Anderlecht se sont tus dans toutes les langues.

La première réaction bruxelloise est finalement tombée juste avant minuit, via un communiqué : "Le RSC Anderlecht regrette les incidents qui ont conduit à l’arrêt du match contre le Standard de Liège, ce dimanche soir. Le club comprend évidemment le mécontentement de ses supporters. Le Sporting n’est actuellement pas là où il devrait être. Cependant, le club condamne fermement ces incidents et il engagera un dialogue avec ses fans dans les prochains jours. Entre-temps, la Pro League a infligé une amende de 50.000 euros au club".

La commission des litiges de l’Union belge devra également statuer, cette semaine, sur ces incidents. En plus d’un score de forfait, Anderlecht risque au moins un match à huis clos et une amende. Le club bruxellois doit donc s’attendre à un bouquet de sanctions. On devrait en savoir davantage dabs les heures qui viennent.