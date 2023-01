Anderlecht refroidi par Zulte Waregem malgré un doublé de Raman

Alors qu'il avait le match en mains, le Sporting d'Anderlecht s'est incliné (2-3) à domicile face à Zulte Waregem. Benito Raman a beau avoir inscrit un doublé, la défense des Mauves a distribué trop de cadeaux.

Au coup d’envoi, comme prévu, Fabio Silva n’est pas sur la feuille de match. L’attaquant a fait part de son intention de ne plus jouer avec Anderlecht, Brian Riemer ne peut plus compter sur lui et décide de placer Benito Raman en pointe de son attaque.

Le public anderlechtois brille lui aussi par son absence puisque ce match se joue à huis clos. Une sanction qui fait suite aux débordements des supporters bruxellois, le 23 octobre dernier, au Standard.

Le match démarre très mal pour Anderlecht. À la 11e minute et alors que les deux équipes sont toujours dans une phase d’observation, Bart Verbruggen et Zeno Debast offrent l’ouverture du score à Zulte Waregem. Le gardien des Mauves relance un ballon dans l’axe, Debast contrôle mais ne sent pas venir Alieu Fadera dans son dos. C’est déjà trop tard, le cuir est perdu et échoue dans les pieds de Zinho Gano. Le grand attaquant remporte son face-à-face avec Verbruggen et place déjà le Essevee devant, 0-1.

À la demi-heure, Anderlecht cherche toujours à se créer ses premières occasions mais va finalement trouver bien mieux. En moins de deux minutes, Benito Raman signe un doublé (35e et 36e) et place Anderlecht aux commandes. Cinq minutes plus tard, Raman a même l’occasion de réaliser le triplé mais son envoi est contré.

Zulte Waregem reste par moments dangereux, notamment sur une tête de Zinho Gano, mais au repos, Anderlecht mène 2-1.