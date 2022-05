Anderlecht recrute la Red Flame Marie Minnaert

Le rideau à peine tombé sur la saison des clubs belges, les manœuvres ont déjà commencé en Super League féminine. Anderlecht, champion et vainqueur de la coupe de Belgique chez les dames, a annoncé mardi l'arrivée pour deux saisons de la Red Flame Marie Minnaert en provenance du Club YLA (Bruges). La milieu de terrain, plutôt offensive (elle a marqué 10 buts cette saison en Super League) vient de fêter ses 23 ans.

"Anderlecht joue chaque année pour le titre et la coupe", déclare Minnaert dans une vidéo publiée par son nouveau club. "Cela doit continuer comme ça. C'est la première fois que je joue en mauve, donc je dois un peu m'adapter. Je vais vite m'habituer. Je suis impatiente de jouer en mauve."

Après son doublé Coupe/Championnat, le RSCA Women a déjà vu Sakina Diki Ouzraoui signer à La Gantoise, alors que le coach Johan Walem a quitté son poste et que le nom de son successeur sera annoncé dans la semaine. Tessa Wullaert, annoncée elle aussi en partance, n'a pas encore précisé ses intentions.

Marie Minnaert est membre du noyau des Red Flames depuis début 2019 et a participé à 23 rencontres sous le maillot de l'équipe nationale. Elle a d'ailleurs marqué un but lors du dernier match disputé par les Belges en qualifications pour le prochain Mondial (victoire 1-6 au Kosovo) et figure dans la présélection d'Ives Serneels en vue de l'Euro organisé l'été prochain en Angleterre.