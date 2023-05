Anderlecht : qui doit réparer les égouts qui empestent dans le quartier du Peterbos ?

A Anderlecht, cela fait plusieurs semaines maintenant que certains habitants du Peterbos, sont incommodés par de mauvaises odeurs. Les locataires du bloc 6, se plaignent de fortes odeurs d’égouts et d’un écoulement d’eaux putrides devant leur porte. Pour entrer dans leur immeuble, il faut enjamber l’eau brunâtre qui s’écoule depuis la pelouse un peu plus haut. A l’arrière, les flaques de boues croupissantes désespèrent les habitants, d’autant que cela dure depuis des semaines. Un camion aurait provoqué la rupture d’une canalisation. Mais dans ce quartier de logements sociaux, la question est de savoir qui est responsable de cet accident et donc, qui doit prendre en charge la réparation.