Anderlecht : Quelles solutions à gauche en cas de départ de Sergio Gomez et Francis Amuzu ?

Noah Sadiki a connu sa première titularisation de la saison face à Seraing (victoire 3-1). Le Bruxellois de 17 ans a livré une bonne prestation, ponctuée par un assist sur le but d’ouverture d’Amuzu. Il a prouvé qu’il pouvait être une excellente solution pour occuper le flanc droit, et a marqué des points par rapport à ses concurrents : Ishaq Abdulrazak, exclu de manière évitable au Cercle ; et Michael Murillo, qui purge encore une suspension pour une exclusion en fin de saison dernière (mauvais geste sur Kaoru Mitoma contre l’Union Saint-Gilloise). Mais Sadiki pourrait également évoluer sur l’autre flanc. Polyvalent à souhait, le joueur formé à Neerpede a déjà évolué au milieu de terrain ainsi qu’en défense centrale durant sa formation. L’important sera, pour lui, de se fixer à un poste. Il pourrait trouver une place de titulaire pérenne à gauche.