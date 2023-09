Anderlecht prolonge le contrat de son coach Brian Riemer jusqu’en 2026

Objet de nombreuses critiques malgré un début de championnat plutôt positif pour les Mauves, le Danois enregistre une sacrée démonstration de confiance de la part des dirigeants anderlechtois.

"Comme club, nous construisons un projet dans lequel la stabilité et la continuité sont primordiales. Nous savons où nous voulons aller avec Brian et il est également important d’être clair sur l’avenir proche. Nous apprécions le travail acharné et l’engagement de Brian envers ce club et nous voulons continuer à construire ensemble pour ramener cette équipe et ce club là où ils doivent être", a déclaré le directeur sportif du RSCA Jesper Fredberg dans le communiqué du club.

"Je suis ravi de la confiance du club", s’est pour sa part réjoui Riemer. "Nous n’en sommes qu’au tout début d’une aventure qui nous permettra d’améliorer l’équipe étape par étape et nous avons une vision claire de ce que nous voulons réaliser. J’ai hâte de franchir les prochaines étapes avec cette équipe et ce club."