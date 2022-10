Anderlecht présente ses excuses à West Ham après les débordements de ses supporters

Peut-être frustrés par la mauvaise passe de leur équipe, certains supporters anderlechtois ont complètement dérapé jeudi soir, lors du déplacement des Mauves à West Ham.

Pendant le match, quelques échauffourées ont en effet éclaté entre les deux camps, les supporters bruxellois se "distinguant" particulièrement en allumant des fumigènes et en… jetant des sièges arrachés sur les forces de l’ordre présentes au stade. Un homme s’est en plus introduit sur le terrain pendant la rencontre.

Un comportement (qui pourrait être sanctionné) qui salit l’image du club et n’a évidemment pas plus à la direction qui s’est empressée de réagir en s’excusant auprès des Hammers : "Le club va prendre des dispositions avec les supporters car nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Nous allons évoquer cela avec l’UEFA et nous condamnons fermement ces débordements. Nous présentons nos excuses à West Ham pour ces comportements" a déclaré Mathias Declercq, le porte-parole du club, en conférence de presse d’après-match.

Un discours d’apaisement qui a plu à David Moies, le coach de West Ham : "C’est bien que le chef de presse d’Anderlecht s’excuse. Anderlecht est un bon club qui veut assurer la sécurité de tous".

Reste à voir comment l’UEFA réagira et surtout si les Mauves seront punis pour le comportement déplacé de certains supporters.