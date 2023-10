Anderlecht peut-il jouer le titre ? "C’est dans un coin de notre tête" répond Mario Stroeykens

Buteur face à Malines, Mario Stroeykens était très content après la rencontre et a livré ses impressions au micro d’Erik Libois.

L’an dernier, Stroeykens avait marqué trois de ses cinq buts face à Malines, Contre le Kavé, il a planté ce samedi sa première rose de la saison. "C’était une belle soirée. Je suis content que l’équipe ait gagné, je marque donc il n’y a que du positif. On sait qu’il n’y a pas que le beau jeu qui nous fera gagner des matches. On a aussi besoin d’un peu de caractères et de physique dans notre jeu, on le montre de plus en plus cette saison", a-t-il expliqué après la rencontre.

Les Mauves ont-ils douté après la réduction du score malinoise ? "Pas vraiment, répond-il. Le but encaissé, c’est surtout de la malchance après avoir perdu le ballon sur une contre-attaque. On était sereins., les changements ont fait du bien, Amuzu a marqué au bon moment pour clôturer le match."

Voilà désormais le Sporting en tête du championnat avec les rencontres de dimanche. "Sans se mettre trop de pression, on savait qu’on serait premiers si on gagnait le match. On l’avait dans un coin de la tête, ce n’est que du positif. Quand on joue pour Anderlecht, l’ambition doit toujours être de finir dans le top 3 et de jouer pour le titre. On verra semaine après semaine. Jouer le titre cette saison ? C’est peut-être un peu tôt pour le dire mais c’est dans un coin de notre tête."

Sur l’hommage à Paul Van Himst, le joueur du cru était ravi de ce qui avait été réalisé. "C’était magnifique, ça nous a donné un boost avant le match, de voir un tel show et de savoir qu’une légende comme Paul Van Himst serait dans le stade pour nous regarder. J’ai eu l’occasion de jouer avec son petit-fils donc je le connais depuis mes dix ans, il venait souvent nous voir. J’ai eu la chance de parler parfois avec la légende. On l’admire tous, c’est une légende du football belge et d’Anderlecht."