Anderlecht perd Julien Duranville, blessé aux ischio-jambiers, pour une durée indéterminée

Anderlecht devra composer sans son jeune espoir Julien Duranville, 16 ans, "pendant un certain temps", à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, a communiqué le club bruxellois samedi.

Duranville s'est blessé lors d'un match amical disputé par le RSCA contre le Panetolikos mardi dernier lors de son stage en Grèce. "Julien a rapidement passé les examens médicaux nécessaires lors de son retour en Belgique. Ceux-ci ont bel et bien confirmé une blessure aux ischio-jambiers. L'ailier de 16 ans a directement entamé sa rééducation et il se retrouvera donc sur la touche pendant un certain temps", a précisé le club dans son communiqué.

Julien Duranville, qui compte 11 apparitions cette saison, a fait ses débuts en équipe première le 4 septembre dernier contre Oud-Heverlee Louvain, inscrivant par la même occasion son premier but chez les A. Deux jours plus tôt, il avait déjà marqué avec les RSCA Futures, les U23 d'Anderlecht qui évoluent en Challenger Pro League.