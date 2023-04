Anderlecht offre deux fois plus de temps de jeu à ses joueurs de moins de 20 ans que le Standard, 2e de la classe

Avec 16,1% – soit 1,77 titulaire par match – Anderlecht domine largement le classement des clubs de Pro League. Mais si on se penche sur le nombre de joueurs "lancés" la balance est beaucoup plus équilibrée. Les Mauves trônent toujours à la première place avec 24 éléments. Mais le Standard (22) et le FC Bruges (21) suivent de bien plus près. C’est donc au niveau du temps de jeu que la différence se fait.



L’effet du fameux "process" de Vincent Kompany ? Pas seulement. Si on se penche sur les stats de cette saison où Felice Mazzu et Brian Riemer ont pris place sur le banc la tendance se confirme. Toutes compétitions confondues, les U20 mauves totalisent 18,2% du temps de jeu. Zeno Debast en prend près de la moitié (4003 minutes sur 8897 minutes) à son compte. Kristian Arnstad (2188 minutes) affiche aussi un capital minutes intéressant.