Anderlecht : Nouvelle rechute pour le malheureux Hannes Delcroix ?

Soirée maussade de bout en bout pour Anderlecht mercredi soir. En plus de s'être inclinés à domicile contre le Cercle (0-2), les Mauves ont perdu Hannes Delcroix. Monté au jeu à la 29e minute pour solidifier une défense orpheline d'un Wesley Hoedt exclu, le Diable rouge n'aura disputé que 15 petites minutes avant de (déjà) céder sa place à la mi-temps.

Un remplacement express, alors que le joueur ne disputait que son 2e match officiel en un an, qui pose question. Sur les réseaux sociaux, les supporters bruxellois se sont d'ailleurs inquiétés de voir une nouvelle blessure de leur défenseur...que certaines mauvaises langues appellent déjà le "Nouveau Kompany."

Un Vincent Kompany qui a lui tenté de dédramatiser à l'interview d'après-match : " Je ne pense pas qu’on doit s’inquiéter pour Hannes. Ce n’était pas facile pour lui car il n’avait presque pas joué pendant un an. Ce n’est pas évident de rentrer dans de telles circonstances, surtout pour un joueur à peine revenu de blessure. Il a dû monter sans vraiment avoir pu s’échauffer à cause du carton rouge de Wesley Hoedt. On espère que ce n’est pas trop grave" confiait-il au micro de Vincent Langendries.

Alors vraie info ou vaine tentative de rassurer tout le monde ? On en saura sans doute plus dimanche face à l'Union.