Anderlecht ne prolonge pas le contrat de Lior Refaelov

Le RSC Anderlecht a décidé de ne pas prolonger le contrat de Lior Refaelov, qui prenait fin cet été, a annoncé le club bruxellois jeudi.

Refaelov, qui a fêté ses 37 ans mercredi, était arrivé à Anderlecht en 2021 en provenance de l’Antwerp où il était en fin de contrat. Le joueur israélien a disputé 91 rencontres en deux saisons avec le RSCA, compilant 25 buts et 13 assists. "J’ai vécu de très beaux moments dans ce club, a réagi Refaelov, cité dans le communiqué. Bien sûr, nous avons également connu des moments difficiles et j’aurais préféré quitter le RSC Anderlecht au terme d’une saison réussie. Néanmoins, je ne regrette rien. Je souhaite sincèrement au club, au staff et à tous mes coéquipiers tout le meilleur pour l’avenir. Je ne souhaite rien d’autre que de voir le RSC Anderlecht retrouver la place qui est la sienne le plus rapidement possible."