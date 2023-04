Anderlecht mérite-t-il les PO2 ? A partir de quand, la saison du Standard sera-t-elle réussie ? On a mis Benjamin Deceuninck face à 6 dilemmes

"Je suis d’accord. Les joueurs qui rentrent, il y a des bons petits joueurs, mais pas des joueurs qui font peur à l’adversaire. On rentre de façon gentillette. Contre Genk, ils venaient de faire 4-2, on sentait que ça pouvait aller dans l’autre sens, on fait des changements mais il ne se passe plus rien. Cela manque d’explosivité dans les un contre un, Kana et Arnstad ce sont de bons petits joueurs de football mais voilà. Stroeykens, on voit qu’il a quelque chose, que dans sa tête il veut jouer plus. Mais maintenant, il va devoir franchir le cap, il doit prouver, quand il monte au jeu, qu’il mérite de jouer plus."