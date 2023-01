Anderlecht méritait-il ce point ? Au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga parleront de la 20e journée de Pro League. Ils reviendront sur le partage entre Seraing et le Standard (1-1) et le partage miracle d’Anderlecht sur la pelouse du Club de Bruges.

Et analyseront également la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp qui a débuté à 18h30.

Une nouveauté fera son apparition dans l’émission, le 1/4 d’heure consacré au football amateur. L’équipe s’attardera sur les résultats en N1, D2 et D3 ACFF.