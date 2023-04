Anderlecht – Malines : les Mauves n’ont plus leur sort entre les mains (Direct audio et commenté 18h30)

34e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique ce week-end. Dimanche, le Sporting d’Anderlecht joue sa qualification pour les Europe play-offs face à Malines au Lotto Park. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté dès 18h30.

Lourdement battu sur la pelouse du leader limbourgeois lors de la journée précédente (5-2), le club bruxellois n’a désormais plus son sort entre ses mains. Dixièmes avec un point de retard sur le Cercle Bruges et le Sporting de Charleroi, les Mauves doivent absolument s’imposer et croiser les doigts pour que leurs deux concurrents directs ne gagnent pas ce week-end.

En face d’Anderlecht, une équipe malinoise qui n’a d’ores et déjà plus rien à jouer en championnat. Les Sang et Or pourront néanmoins se servir de cette rencontre pour préparer leur finale de Coupe de Belgique contre l’Antwerp, qui se déroulera le 30 avril prochain.

Pendant que le Sporting tentera de se défaire de Malines, le Cercle jouera à Zulte Waregem, qui voudra tout faire pour se sauver, alors que les Carolos défieront le Racing Genk. Tout est encore possible donc…