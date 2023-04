Anderlecht – Malines : "Le football belge souffre quand Anderlecht touche le fond"

Pascal Scimè pense qu’il est temps de rendre des comptes pour Brian Riemer. "C’est bien de toujours être souriant, d’être affable et de répondre. Mais il faut avoir de l’épaisseur sportive et il y a eu des erreurs surtout dans la manière d’appréhender les rencontres clés." Il continue, "Anderlecht est à un carrefour, le club ne peut plus se tromper. Je ne sais pas si Riemer va rester mais ils n’ont plus le droit à l’erreur. Les supporters ont le droit de recevoir des réponses et d’y voir plus clair dans le projet sportif d’Anderlecht."

Enfin pour Clément Tainmont, "je n’ai jamais senti en lui ce rôle de leader qui pouvait amener quelque chose de nouveau dans la production de jeu anderlechtois. Son avenir va dépendre des supérieurs. Il est heureux ici et il a entre les mains le meilleur club de Belgique historiquement parlant. Il ne faut surtout plus se rater." Il conclut, "si Riemer reste, à lui de mettre ses idées en place et si c’est quelqu’un d’autre, il faut qu’il se rapproche de la philosophie de Vincent Kompany, qu’il ait la connaissance du championnat et de cet effectif. Retrouver l’ADN d’Anderlecht."