Anderlecht – Ludogorets : les Mauves doivent renverser la vapeur chez eux (Direct vidéo et audio à 18h45)

Battu 1-0 en Bulgarie au match aller, le Sporting d’Anderlecht reçoit Ludogorets jeudi à 18h45 au Lotto Park en barrage retour de Conference League. Un match couperet à suivre en direct vidéo, audio et commenté en notre compagnie.

>> Le direct radio

Cueillis à froid – après neuf minutes de jeu seulement, lors du match aller – les Mauves avaient mieux géré la suite de la rencontre, prenant le dessus sur leur adversaire mais sans parvenir à trouver l’égalisation. Il s’agira donc de retrouver une efficacité dans les deux rectangles pour se qualifier en huitièmes de finale de la compétition.

Les Bruxellois doivent s’imposer avec un but d’écart (peu importe le score) pour arracher la prolongation et par deux buts ou plus pour accéder directement au tour suivant.