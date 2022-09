Anderlecht : Les Restos du Cœur se déplacent dans les quartiers les plus défavorisés

C’est un constat que dressent les responsables des Restos du Cœur la mort dans l’âme : la région bruxelloise se paupérise. En 2021, 1.350.000 repas ont été distribués, c’est une augmentation de 60% par rapport à l’année précédente. Parmi les personnes qui demandent de l’aide pour se nourrir, de nouveaux profils s’insèrent. "Par exemple, une institutrice seule avec deux enfants qui a ses factures d’énergie et qui paie son loyer et bien, le 15 du mois, elle ne sait plus acheter à manger", exemplifie Marianne De Muylder des Restos du Cœur.

Pour répondre à la demande grandissante et à la diversité des profils des bénéficiaires, les acteurs sociaux réagissent et proposent désormais un service mobile de distribution de colis alimentaire. Une camionnette qui sillonne les quartiers les plus défavorisés de la commune d’Anderlecht.

En bas de l’immeuble

Pousser la porte d’un restaurant social, ce n’est pas du goût de tout le monde. Le coût des transports peut être prohibitif, la honte de demander de l’aide ou d’être vu en situation de besoin peut constituer une barrière infranchissable et le fossé qui se creuse quand la langue des acteurs sociaux n’est pas maîtrisée semble excluant. C’est pour surmonter tous ces obstacles que la formule mobile existe.

"On souhaite instaurer une ambiance de place du village", explique Jean Gérard Closset, le président du réseau belge des Restos du Cœur, "de la discrétion et de la convivialité", ajoute Marianne De Muylder, "les gens nous voient, ils descendent de leur appartement, ils voient qu’on a une tente, une table, qu’on peut boire une tasse de café, qu’on peut manger un chocolat et qu’on peut discuter". L’objectif est, selon eux, de démystifier le recours à l’aide alimentaire.

Les bénévoles sont accompagnées d’un travailleur du CPAS d’Anderlecht disponible pour accompagner dans les démarches administratives et la prise de rendez-vous. Seule cette commune est concernée pour les moments, les points de distributions se trouvent à la Rue des Goujons le mardi, le Parc du Peterbos le mercredi et l’Avenue de Scheut le jeudi. Les Restos du Cœur sont toutefois en négociation avec la commune de Koekelberg pour élargir l’initiative.