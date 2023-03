Anderlecht : le tram 81 de retour rue Wayez

Depuis ce lundi 6 mars, le tram 81 roule à nouveau rue Wayez, à Anderlecht, après un an et demi d’absence et près de deux ans de travaux sur l’artère. Il s’agit d’un chantier régional mené en concertation avec la commune et plusieurs acteurs dont la Stib pour renouveler les rails de trams mais aussi rénover complètement la voirie. Des places de stationnement ont été supprimées et un nouveau mobilier urbain a été installé, entre autres.

La combinaison des travaux, de la crise sanitaire et aujourd’hui de l’explosion des prix de l’énergie a porté un coup sévère aux commerçants, toujours inquiets pour leur avenir.

La commune leur a fourni l’aide d’un manager pour solliciter une indemnisation auprès de la Région (2000 euros, la demande de prime pouvant être renouvelée tous les six mois) mais ceux rencontrés jugent ce montant insuffisant et disent avoir manqué d’informations pour solliciter cette aide à plusieurs reprises. 150 commerçants ont obtenu cette prime selon Elke Roex (Vooruit), échevine en charge des commerces à Anderlecht. Certains sont en train d'encoder leur troisième demande, souligne l'échevine.