Anderlecht : le suspect d’une agression mortelle placé sous mandat d’arrêt

Le suspect qui a été interpellé pour l’agression mortelle d’un jeune homme à Anderlecht a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction vendredi, a indiqué le parquet de Bruxelles. L’individu est inculpé pour meurtre.

Un homme de 24 ans a été poignardé dans la rue Veeweyde à Anderlecht, jeudi vers 12h00. Blessé, il s’est ensuite réfugié dans un snack. Les secours ont immédiatement été alertés et se sont rendus sur place. Ils ont tenté de réanimer la victime pendant une demi-heure, en vain. Celle-ci est décédée des suites de ses blessures. Le parquet de Bruxelles a été avisé et a saisi un juge d’instruction pour enquêter du chef de meurtre. Le magistrat est descendu sur les lieux dans l’après-midi. Un médecin légiste et le laboratoire de la police judiciaire fédérale ont également été requis sur place.

Un suspect a rapidement été interpellé par la suite. Il a été présenté devant le juge d’instruction, lequel l’a inculpé pour meurtre et l’a placé sous mandat d’arrêt. Les circonstances des faits ne sont toujours pas déterminées, mais, selon les premiers éléments d’enquête, il n’y a pas de lien avec le milieu du trafic de drogue.