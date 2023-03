Anderlecht : le projet d’étang de baignade à Neerpede divise

Le système imaginé par les promoteurs du projet ? Une rotation par demi-heure, sur réservation, avec maximum 225 nageurs en même temps. Un dispositif suffisant, aux yeux de Pool is Cool, pour conserver la quiétude des lieux : "l’eau ne sera pas chauffée, c’est une zone naturelle de baignade. Ce n’est pas un bain où les gens resteront très longtemps. C’est pour nager, se rafraîchir. On réserve, on va nager, mais il n’y a pas la possibilité de faire des allers-retours dans l’eau", explique Paul Steïnbruck, cofondateur de cette association qui milite pour la réintroduction de lieux de baignade extérieurs et gratuits dans la capitale.

"Il y aura un contrôle sur l’accès à l’eau", admet Yannick Laurent, "mais c’est un site ouvert : ils ne pourront pas empêcher les gens, avant ou après la baignade, de s’installer et de passer une après-midi ici."