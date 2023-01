Anderlecht : Le pont Marchand doit-il rester une voirie sans voiture ?

Et les habitants, que pensent-ils du projet ? Sur un des bancs installés par le collectif "Sur le Pont" dont il fait partie, Remco Ruiter l’affirme tout net : "On est d’accord avec le projet de la ministre de la Mobilité. A l’heure actuelle, les automobilistes passent par le pont du canal à Cureghem au nord ou le pont du boulevard Paepsem au sud". Selon les membres du collectif, Le pont Marchand devenu, au fil des ans, un espace public que les gens du quartier apprécient. "La ministre a changé les plans initiaux qui prévoyaient la réouverture aux voitures pour en faire une passerelle piétonne et cycliste. Une idée que nous (le collectif) défendons et nous ne sommes pas les seuls !"